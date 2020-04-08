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Kuş avlamak için 7 katlı bir binanın çatısına çıkan çocuk, yürekleri ağza getirdi

Kuş avlamak için 7 katlı bir binanın çatısına çıkan çocuk, yürekleri ağza getirdi Tekirdağ'da kuş avlamak için 7 katlı bir binanın çatısına çıkan çocuk, yürekleri ağza getirdi.

08.04.2020 20:05 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:05
Kuş avlamak için 7 katlı bir binanın çatısına çıkan çocuk, yürekleri ağza getirdi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ 'da kuş avlamak için 7 katlı bir binanın çatısına çıkan çocuk, yürekleri ağza getirdi.
Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddialara göre genç bir çocuk, kuş yakalamak için 7 katlı bir apartmanın çatı katına çıktı. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan bina çatısında oturan çocuk, yürekleri ağza getirdi. Bir süre çatıda oturan çocuk, en sonunda korkulan olmadan bulunduğu yerden inmeyi başardı. Kimliği bilinmeyen çocuğun tehlikeli avı, civardaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Kuş avlamak için 7 katlı bir binanın çatısına çıkan çocuk, yürekleri ağza getirdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, 3. Sayfa
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