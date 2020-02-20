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Kuş avlamak isteyen kedi inşaatın temelinde mahsur kaldı

Kilis'te kuş avlamaya çalışan bir kedi, düştüğü inşaatın temelinde mahsur kaldı.

20.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:49Kuş avlamak isteyen kedi inşaatın temelinde mahsur kaldı
'te kuş avlamaya çalışan bir kedi, düştüğü inşaatın temelinde mahsur kaldı. ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kedi, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Kilis Sabah Pazarı yakınlarında inşaat halindeki binanın çevresinde kuş avlayan bir kedi, inşaatın 15 metre derinlikteki temel kısmına düştü. Düştüğü yerden bir daha çıkamayan kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye erlerinden Ömer Patpat, beline ip bağlayarak 15 metre derinlikteki temele indi. İtfaiye erinin tutmaya çalıştığı kedi korkarak inşaatın duvarına tırmanmaya çalıştı. Yere düşen kedi, itfaiye erinin uğraşları sonucu yakalandı. İtfaiye eri, kendisine saldıran kediyi bir torbaya koyarak inşaatın temelinden çıkardı

Daha sonra kedi belediye veterineri tarafından yapılan kontrolün ardından bırakıldı. - KİLİS

İtfaiye, Kilis, Güncel

Kaynak: İHA

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