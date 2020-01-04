Kuş avlarken uçurumdan düşen kişi kurtarıldı

Antalya
'nın Gündoğmuş
ilçesinde kuş avlarken uçurumdan düşen kişi, yardım ekiplerince kurtarıldı.
Beden Mahallesi'ndeki dağlık alana kuş avlamak için 3 arkadaşıyla gelen Vedat Gökoğlu, dengesini kaybedip 20 metrelik uçurumdan düştü.
Gökoğlu'nun arkadaşlarının ihbarıyla UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri olay yerine yönlendirildi.
Ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu ip yardımıyla kurtarılan Gökoğlu, sedyede yaklaşık 2 kilometre taşındı.
Vücudunda kırıklar oluşan Gökoğlu, bölgeye gelen Sahil Güvenlik helikopteriyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.