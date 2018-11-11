Kuş Avlamaya Çıkıp 9 Yaşındaki Çocuğu Vurdular

Malatya'da silahla kuş avladıkları iddia edilen 2 kişinin açtığı ateşle 9 yaşındaki bir çocuk, omzundan yaralandı.

PARKTA OYUN OYNARKEN VURULDU

Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı İlyas Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İlyas Mahallesi Emirgan Caddesi üzerinde bulunan bir metruk binanın bahçesinde havalı tabanca ile kuş avlamaya çalışan 2 kişi ağaçtaki kuşlara ateş açtı. Açılan ateş sonucunda metruk evin yan kısmında bulunan bir sitenin çocuk parkında ikiz kardeşi Ö.F.Ş ile oyun oynayan A.Ş.'nin omuzuna saçma isabet etti. Sırtında bir sıcaklık hisseden 4'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki A.Ş. eve giderek durumu annesine anlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı çocuk Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.