Kuş bakışı fotoğraflarla Türkiye'den yaz-kış manzaraları

Türkiye
'nin farklı coğrafyalarından Anadolu Ajansı
(AA) foto muhabirlerince çekilen kuş bakışı fotoğraflarda hem kış hem de yaz mevsimi aynı karede yansıtıldı.
Bir yarısı kar, diğer yarısı yemyeşil bahar ve yaz manzaralarından oluşan fotoğraflarda Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine özellikle orman ve yollardaki mevsimsel değişiklikler göze çarpıyor.
Drone ile çekimleri yapılan ve farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkati çeken yerler arasında Ankara
'daki Eymir
Gölü, Ankara Kalesi, Bursa- Uludağ
yolu, Düzce Kaynaşlı
'daki Topuk Yaylası
yolu, Düzce- Zonguldak
arasındaki Batı Karadeniz
yolu ve ormanları, İzmir
'in Ödemiş
ile Manisa
'nın Salihli
ilçelerini birbirine bağlayan yol, Kastamonu
'nun Abana
ilçesindeki köy yolları ile Isırganlık ve Esentepe geçit yolu bulunuyor. Kayseri
'deki Erciyes Kayak Merkezi
yolu ve Hisarcık
mevkisindeki virajlar, Kayseri'deki Kocasinan
Bulvarı ile Mustafa Kemal Paşa
Bulvarı'nın kesiştiği "yonca kavşak", Kırklareli
'nin Demirköy
ilçesindeki orman ve yol, Van
'daki Abalı Kayak Merkezi yolu ile kent merkezini Bahçesaray
ilçesine bağlayan kara yolu da yaz-kış manzaraları aynı karede birleştirilen fotoğraflar arasında yer alıyor.
Kaynak: AA
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