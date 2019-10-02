Haberler » Güncel » Haber

'Kuş cenneti' acıgöl'de flamingo şöleni

AFYONKARAHİSAR'ın Başmakçı ilçesinde bulunan ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Acıgöl'de toplanan flamingolar, havadan görüntülendi.

02.10.2019 11:06'Kuş cenneti' acıgöl'de flamingo şöleni
AFYONKARAHİSAR'ın Başmakçı ilçesinde bulunan ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Acıgöl'de toplanan flamingolar, havadan görüntülendi.
Türkiye'nin en büyük kuş göç yollarından biri olan Başmakçı'daki Acıgöl, sonbahar ile birlikte kuşlarla doldu. Flamingolar başta olmak üzere toy kuşu, akça cılıbıt, kılıçgaga ve gülen sumru gibi kuşlar Acıgöl'de, son dönemde sıklıkla görülmeye başlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü'nce flamingoların gölün üzerindeki uçuşu, havadan görüntülendi.



Başmakçı, Acıgöl, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:04 "Balkanlar sadece Osmanlı döneminde huzurlu yaşadı"
16:04 Kula'da 'yaya güvenliği nöbeti'
16:04 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut "Doğada Hayat Var" dedi
16:04 Cemal kaşıkçı için anma töreni düzenlendi
16:03 Çarşamba'da "yaya geçidi nöbeti" etkinliği
16:03 Kartal'da öldürülen aleyna can davasında karar; sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
16:03 İzmir'de, yaya güvenliği etkinliği