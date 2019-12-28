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Kuş Cenneti'nde yaralı bulunan peçeli baykuşun kanadına metal pim takıldı

Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde vatandaşlar tarafından kanadı kırık olarak bulunan peçeli baykuş, kanadına takılan metal pim ile yaşama tutundu.

28.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:06 Kuş Cenneti'nde yaralı bulunan peçeli baykuşun kanadına metal pim takıldı
Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Deltası Kuş Cenneti'nde vatandaşlar tarafından kanadı kırık olarak bulunan peçeli baykuş, kanadına takılan metal pim ile yaşama tutundu.
Kuş Cenneti'nin 19 Mayıs ilçesinin Yörükler Mahallesi'ndeki bölümünde bir ay önce vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan peçeli baykuş, Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekipler, peçeli baykuşu tedavisi için Kuş Cenneti içindeki Büyükşehir Belediyesine ait Yaban Hayvanları İlkyardım Ünitesine götürdü.
Burada, veteriner hekim Paria Tabatabaei tarafından ilk tedavisi yapılan peçeli baykuşun kanadının kırık olduğu tespit edildi.
Ameliyat edilen yaralı hayvanın kanadına, kemiklerin birleştirilmesi için metal pim takıldı.

Tabatabaei, AA muhabirine, peçeli baykuşun kendilerine geldiğinde kanadında iki parçalı kırık olduğunu söyledi.

Kırığın çok yeni olmasının, baykuşun yaşatılabilmesini ve tekrar uçmasını sağlayabilmek için kendilerine avantaj sağladığını belirten Tabatabaei, "Pim, kanattaki kemiklerin birleşmesini sağladı. 3 hafta sonunda pimi kırık alandan uzaklaştırdık. Şimdi yeniden uçmasını sağlamak için rehabilitasyon alanımıza aldık. Burada 1 aylık sürede tekrar uçma yeteneğini kazanmasını sağlayacağız. İyileştiğinde bulunduğu yerde doğaya bırakacağız." ifadesini kullandı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin Türkiye'nin en önemli sulak alanı olduğuna işaret ederek, "Dünyanın birçok yerinden buraya kışı geçirmek için göçmen kuşlar geliyor. Göç esnasında veya yiyecek bulma aşamasında çeşitli sorunlarla karşılaşıyorlar. Öncelikle göçmen kuşlar olmak üzere yabani hayvanların tedavisi için veteriner kliniğimiz her türlü hizmeti veriyoruz." dedi.

Kızılırmak, Güncel

Kaynak: AA

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