Kuş Dili İçin Hazırlanan Projeye Avrupa'dan Ödül

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:38



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:38

Doğu Karadeniz'de halk arasında "kuş dili" olarak ifade edilen ıslık dilinin çıkış noktası Kuşköy için hazırlanan "Giresun-Çanakçı-Kuşköy Köyüne Özgü Islık Dilinin Tanıtılması, Yaşatılması ve Bölge Turizmine Kazandırılması" projesi, Avrupa'da ödül aldı.Çanakçı Kaymakamlığınca hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığınca onaylanan proje, Institute Of Urban Studies (Kent Araştırmaları Enstitüsü) tarafından mimari koruma kategorisinde Uluslararası İdealkent Ödülü elde etti.Çanakçı Kaymakam vekili iken projeyi hazırlayan Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Strazburg'da Avrupa Konseyi binasında gerçekleştirilen Uluslararası İdeal Kentler Ödül Programı'nda ödülü teslim aldığını söyledi.Projenin, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Doğu Karadeniz Kalkınma Projesince (DOKAP) desteklendiğini ifade eden Ermiş, projenin tamamına Kalkınma Bakanlığınca yaklaşık 3 milyon liralık ödenek tahsis edildiğini belirtti.Ermiş, proje tamamlandığında yöreye gelen ziyaretçi akınında büyük artış olacağını düşündüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Çünkü yöre mimarisine uygun restorasyon ve cephe iyileştirmesi yapılacaktır. Kuş dilini bu vesileyle yaşatmış olacağız ve ekonomik bir payda sağlayacağımızı düşünüyoruz. Karadeniz bölgemiz deniziyle doğal güzelliğiyle yeşiliyle tanıtılmaya ihtiyacı olan bir bölgedir. Bizim de Giresun'un güzelliklerini tanıtmak amacıyla yapacağımız bu proje, ayrı bir turizm destinasyonunun oluşmasına vesile olacaktır."Kuş dilinin sadece Giresun için değil Türkiye için gerçekten yaşatılması gereken bir kültürel miras olduğunu vurgulayan Ermiş, "Ödülümüzü ICLG-MEVA Genel Sekreteri Mehmet Duman'dan aldık. Gaziantep, Malatya, Konya, Balıkesir, Antalya, Kayseri büyükşehir belediyeleri ve Korkuteli, Aziziye, Keçiören, Esenler ilçe belediyeleri ile beraber ödül almanın mutluluğunu yaşadık." dedi.