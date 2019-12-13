Haberler » Yaşam » Kuş esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler

Kuş esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, rutin hale getirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

13.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:15Kuş esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
Belediye Başkanı Mehmet Kuş, rutin hale getirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, rutin hale getirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. İlçeyi karış karış dolaşıp, vatandaşlarla bir araya gelen Kuş, talepleri birinci ağızdan dinliyor. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra esnaf ve vatandaşlarla da periyodik olarak bir araya gelen Kuş, son olarak Eyüp Peygamber Caddesi ve bölgedeki vatandaşları ziyaret etti. Beraberindeki birim müdürleri ile birlikte sokak sokak dolaşan Kuş, kendisine iletilen taleplerin anında yerine getirilmesi için ilgililere talimat verdi. Kuş'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, gerçekleştirdiği ziyaretlerden dolayı teşekkür etti. Kuş, ziyaretlere ilişkin açıklamasında, "Esnaf ve Eyyübiyeli vatandaşlarımız ile kucaklaştık, dertlerini ifade ettiler. Sıkıntılarını ifade ettiler. Biz 1 Nisan itibari ile şunu ifade ettik. Eyyübiye Belediye Başkanı olarak gelmiyoruz, hizmetkar olarak geliyoruz. Bizim bir tek derdimiz var, oda vatandaşın derdi. Biz halkımızın derdi ile dertleniyoruz. İnşallah kısa bir zaman zarfı içerisinde Eyyübiye'nin hak ettiği yere getirmenin mücadelesini ekibimiz ile birlikte veriyoruz. Çok şükür 8 aylık zaman zarfı içerisinde çok ciddi projelere imza attık ve inşallah hayata geçireceğimiz projeler için talimatlarımızı verdik ve şuanda hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Gerek merkezde gerekse de kırsalda Eyyübiye tek vücut şekilde çalışıyor ve Eyyübiyeli kardeşlerimize hizmet ediyoruz. İnşallah bu hizmetlerimizi 5 yıla yayacağız ve 5 yıl sonrasında da inşallah Eyyübiyeliler hak ettiği hizmetlere bir bir kavuşmuş olacak" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

Mehmet Kuş, Eyyübiye, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

18:18 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tank palet fabrikası sorusu - Haberler
18:17 Volkswagen'in yeni fabrika kararını şubat ayına ertelediği iddia edildi - Haberler
18:14 Hatay, UNESCO "Öğrenen Şehirler Küresel Ağı"na katıldı - Haberler
18:10 Adalet Bakanı Gül'ün Van temasları - Haberler
18:06 Üzerine kaya düşen 3 asker yaralandı - Haberler
17:37 Selahattin Demirtaş'ın rahatsızlığı sonrası ilk fotoğrafı ortaya çıktı - Haberler
17:37 Çalıştığı kurumun 5. katından atlayarak intihar eden öğretim görevlisiyle ilgili yeni iddialar - Haberler
17:15 Güleda Cankel'in katiline istenen ceza belli oldu - Haberler
17:04 19 yaşındaki genç 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler
16:44 Kendisine teslim edilen 100 bin liralık malzemeyi başka ile götüren nakliyeci gözaltında - Haberler
13.12.2019 18:24:08