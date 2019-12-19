Haberler » Güncel » Kuş fotoğrafçısı savcı Soğukpınar, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Kuş fotoğrafçısı savcı Soğukpınar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Samsun Bölge Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı ve hobi olarak kuş fotoğrafları çeken Vedat Soğukpınar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları oyladı.

19.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:46 Kuş fotoğrafçısı savcı Soğukpınar, AA'nın
Bölge Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı ve hobi olarak kuş fotoğrafları çeken Vedat Soğukpınar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları oyladı.
Soğukpınar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Sergen Sezgin'in "Misafir filamingo" başlıklı fotoğrafına oy veren Soğukpınar, kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi başlıklı fotoğrafı tercih etti.
Soğukpınar, AA'nın dünyanın çeşitli yerlerinde çekilen fotoğraflarını başarılı bulduğunu, oylamaya katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet Savcısı, Vedat Soğukpınar, Soğukpınar, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:32   Yangından komşularının sarkıttığı iple kurtuldu - Haber
16:32   2019 Kuala Lumpur Zirvesi - Haber
16:31   Tahrik ve iyi halli ceza kararı bozulan çifte cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet - Haber
16:30   Uludağ'da kaybolan dağcı son yolculuğuna uğurlandı - Haber
16:27   Başkan Kavaklıgil'den TOKİ teşekkürü - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
15:22   Yangın söndürmeye giden ekipler, cesetle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
19.12.2019 16:33:42