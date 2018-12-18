Kuş Gripli Tavuk Yedirerek Trolledim ! (%100 Domuz Sütü)

Merhaba Arkadaşlar! Bu yılın en efsane trollüyle karşınızdayım! İnsanlara tavuk yedirip, o tavukların kuş gripli olduğunu söylüyorum daha sonra iyileşmeleri için yoğurt yediriyorum, o yoğurdun da yedirdikten sonra domuz sütünden yapıldığını söyledim! Gerisi efsane komik oldu! Videoyu beğenmeyi unutmayın ve sizce nasıl troller yapayım videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz! HALA DA KANALA ABONE DEĞİLSENİZ ABONE OLUN! SİZİ ÇOK SEVİYORUM TROLL AİLEM! YEEĞĞĞSSS! : )
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Kaynak: Youtube