01.07.2019 21:51
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Kuş kafesine giren yılan kuşlardan birini telef etti

Kuş kafesine giren yılan kuşlardan birini telef etti -İtfaiye ekibi kafesten çıkardıkları yılanı doğaya saldıMALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde bir evde muhabbet kuşlarının kafesine girerek bir kuşu telef eden yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak doğaya bırakıldı.

Kuş kafesine giren yılan kuşlardan birini telef etti
- İtfaiye ekibi kafesten çıkardıkları yılanı doğaya saldı
MALATYA - Malatya 'nın Darende ilçesinde bir evde muhabbet kuşlarının kafesine girerek bir kuşu telef eden yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak doğaya bırakıldı.
Darende ilçesine bağlı Nadir Mahallesi Leblebiciler Sokakta bir eve giren yılan kafeste ki muhabbet kuşlarından birini telef etti. Kafese saklanan yılanı gören ev halkı ise itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kafeste bulunan yılanı özel aparat yardımı ile zarar vermeden çıkarttı. Ekipler, yakaladıkları yılanı daha sonra yerleşim yerlerinden uzak doğaya bıraktı.Kuş kafesine giren yılan kuşlardan birini telef etti
Kaynak: İHA
İtfaiye , Darende , 3. Sayfa

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