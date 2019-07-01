01.07.2019 14:41
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Kuş kafesine giren yılanı itfaiye çıkardı

Kuş kafesine giren yılanı itfaiye çıkardı

Malatya'nın Darende ilçesinde bir evde muhabbet kuşlarının kafesine girerek bir kuşu telef eden yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak doğaya bırakıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde bir evde Muhabbet kuşlarının kafesine girerek bir kuşu telef eden Yılan , İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak doğaya bırakıldı.

Darende ilçesine bağlı Nadir Mahallesi Leblebiciler Sokak'ta bir eve giren yılan, kafesteki muhabbet kuşlarından birini telef etti. Kafese saklanan yılanı gören ev halkı ise itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kafeste bulunan yılanı özel aparat yardımı ile zarar vermeden çıkarttı. Ekipler, yakaladıkları yılanı daha sonra yerleşim yerlerinden uzakta doğaya bıraktı. - MALATYA
Kaynak: İHA
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