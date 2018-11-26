Küs Olduğu Konuşulan Albayrak ve Soylu'nun Samimi Sohbetleri Dikkat Çekti

Haberler.com/ ÖZEL HABER Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun arasında geçen 'omuz atma' vakasının ardından ikilinin kavgalı oldukları konuşuluyordu.
GÜLEREK SOHBET ETTİLER
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 40 ildeki belediye başkan adayını, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıda 24 Kasım günü açıklamıştı. İki bakanın sohbetlerinde sürekli gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.
'OMUZ ATMA' VAKASI
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı öncesi Anıtkabir'e giden Soylu ile Albayrak, omuz omuza çarpışmış ve bu görüntü uzun süre konuşulmuştu.
İkilinin sohbetinden görüntüler;
Süleyman Soylu,Berat Albayrak
26 Kasım 2018 Pazartesi 09:41