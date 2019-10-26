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Kuş silüetinin bulunduğu ağaç gövdesini süs eşyasına dönüştürdü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Sezgin Gülçiçek, kuş silüetinin bulunduğu ağaç gövdesini süs eşyasına dönüştürerek iş yerinde muhafaza ediyor.

26.10.2019 16:58Kuş silüetinin bulunduğu ağaç gövdesini süs eşyasına dönüştürdü
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Sezgin Gülçiçek, kuş silüetinin bulunduğu ağaç gövdesini süs eşyasına dönüştürerek iş yerinde muhafaza ediyor.
Merkez Mahallesi Karaağaç Bayırı Sokak'ta mobilyacılık yapan Gülçiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, marangozhanede kesim yaparken ceviz ağacının gövdesinden kuş resmi çıktığını ifade etti.
Meslekte bu tür desenli ağaç gövdeleriyle karşılaştıklarını anlatan Gülçiçek, "Ben de ceviz ağacını işlerken karşılaştığım ağaçkakan resimli bu parçayı iş yerimde muhafaza ediyorum." dedi.

Zonguldak, Karaağaç, Alaplı, Güncel

Kaynak: AA

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