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Kuş'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

02.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:17Kuş'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kuş mesajında, "Herkesin birer engelli adayı olacağının bilincinde olarak sadece bir gün değil her zaman kardeşlerimizin yanındayız ve destekçisiyiz. Engelli bireylerimizi topluma kazandırmak ve hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Dezavantajlı gruplara yönelik Eyyübiye Belediyesi olarak pozitif ayrımcılık gösteriyoruz. Hayatlarını zorluklar içinde idame ettirmeye çalışan ve birçok sıkıntıya göğüs geren engelli kardeşlerimizin sorunlarının farkındayız. Engeller ruhta olmadığı sürece aşılamayacak hiçbir sorunun olmadığının da farkındayız. Bu düsturla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Unutmamalıyız ki hepimiz bir engelli adayıdır ve engelliler için atılan her adım sadece engelli vatandaşlarımız için değil kendimiz için de atılmış kadar önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tüm engelli kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyor, 3 Aralık dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Dünya Engelliler Günü, Mehmet Kuş, Eyyübiye, Güncel

Kaynak: İHA

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