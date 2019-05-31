Kuş'tan Kadir Gecesi mesajı

Kaynak: İHA

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi ile ilgili bir mesaj yayımlayarak tüm Müslümanların Kadir Gecesini kutladı.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yayımladığı bir mesajla tüm İslam Aleminin Kadir Gecesini kutladı. Kur'an'da bin aydan hayırlı olduğu ifade edilen Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımlayan Kuş, Kadir Gecesi'nin huzur, barış getirmesini diledi. Başkan Kuş mesajında "Başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise azaptan kurtuluş olarak bilinen Ramazan Ayı'nın son günlerini idrak etmekteyiz. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, ülkemiz başta olmak üzere tüm insanlığa sevgi ve barış getirmesini temenni eder, başta Şanlıurfalı hemşehrilerim olmak üzere tüm Müslüman Aleminin Kadir Gecesini kutlarım" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA