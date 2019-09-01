Haberler» Güncel» Haber

Kuş üreticileri başkanını seçti

Zonguldak Kuş Üreticileri Derneğinin yeni başkanı Kadir Karakaş oldu.

01.09.2019 17:18 Kuş üreticileri başkanını seçti
Zonguldak Kuş Üreticileri Derneğinin yeni başkanı Kadir Karakaş oldu.

Zonguldak Kuş Ürecileri Derneği tarafından bugün dernek binasında olağan üstü kongre yapıldı. Yapılan kongre sonucunda tek liste ile Kadir Karakaş Başkanlığa seçildi. Başkan Kadir Karakaş'ın listesinde Erol Çetinkaya, Fikri Ustabaş, Erkan Eray ve Sedat Kocabıyık yer aldı. Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği yeni sezonda Türkiye Kanarya Federasyonu tarafından yarışmalarda ilimizi temsil edecek. Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği Başkanı Kadir Karakaş, "Yeni yönetimimizin derneğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah yeni yönetimimizle birlikte yarışmalarda ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kadir Karakaş, Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:02   Spor altay bayındır şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyoruz
00:56   Kütahya'da yaşlı kadın ormanda kayboldu
00:54   Spor ünal karaman'ın maç sonu açıklamaları
00:51   Yaylada kaybolan 6 kişi sağ olarak bulundu
00:49   Spor ersun yanal'ın maç sonu açıklamaları
00:40   Babasının sürdüğü traktörden düşen çocuk öldü
00:40   Mısır, Lübnan'ın güneyindeki gerilimi azaltmak için devrede