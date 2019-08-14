Kuş vatandaşlarla bayramlaştı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi tarafından organize edilen bayramlaşma programında, vatandaşlarla bir araya gelip, bayramlarını kutladı.



Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi tarafından organize edilen bayramlaşma programına katılıp, vatandaşlarla bayramlaştı. Büyükyol caddesinde bulunan Eyyübiye Belediyesi Yerel Yönetimler Konağı'nda düzenlenen bayramlaşma programına; Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, TBMM İdare Amiri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dr. Halil Özcan, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Kadın Kolları, Gençlik Kolları üyeleri, Mahalle Muhtarı, STK Başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bayramlaşma programında bayram tebriklerini kabul eden ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kuş, gelen misafirleri tek tek uğurlamayı da ihmal etmedi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği bayramlaşma programında aileleriyle birlikte gelen çocuklarla da yakından ilgilenen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, mutlu ve huzurlu günlerin daim olması temennisinde bulundu.



İslam aleminin birlik ve beraberliğinin daim olması temennisinde bulunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Bugün Eyyübiye Belediyesi olarak gerek halkımızla hizmet binamızda bir araya geldik ve bayramlaşma merasimimizi gerçekleştirdik. Halkımızla kucaklaştık. Bayram demek; birlik beraberlik demek, sadakat demek, yakınlaşmak demektir. Cenab-ı Mevla'mıza yakınlaştığımız bu günlerde inşallah İslam aleminin de birlik ve beraberlik içinde yaşamasına ve yakınlaşmasına vesile olur. Bir kez daha tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın teveccühü oldukça yoğundu. Seçildiğimiz ilk günden itibaren hep vatandaşlarımızla iç içeyiz. Bugünkü bayramlaşmamız da halkımızla birlikte kucaklaşarak gerçekleştirdiğimiz bayramlaşmaydı. Yoğun katılımlarından dolayı vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ederim" dedi.



Birlik ve beraberlik içinde halka dokunmaya devam edeceklerini belirten TBMM İdare Amiri Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ise, "Bugün Eyyübiye Belediyemizin ve teşkilatımızın bayramlaşma programındayız. Halkımızla kucaklaştık. Bayramın teşkilatımıza, ilçemize ve Şanlıurfalı hemşerilerimize, tüm İslam alemine barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Halkımızın memnuniyetini belediyemizden görüyoruz. Bundan sonra bu memnuniyet çalışmalarla daha da devam edecek. Gönül belediyeciliği yaptığımız sürece halkımız desteğini bizlerden esirgemeyecektir. Birlik ve beraberlik içinde yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. İnşallah halkımızın beklentilerine cevap vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal da, yoğun katılımdan dolayı teşekkürlerini ifade ederek, "Tüm Eyyübiyeli ve Şanlıurfalı hemşerilerimim bayramını kutluyorum. Rabbim ülkemize ve milletimize zeval vermesin. İlçemizin bayramlaşma katılımı oldukça yüksekti. Yoğun katılımlarından dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA