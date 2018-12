Kuş Yuvalarının Müteahhidi" Ayakkabı Boyacılarına da Sahip Çıktı

04 Aralık 2018 Salı 11:20



VOLKAN KAŞİK - Malatya 'da yaklaşık 30 yıldır "o canlar bize emanet" dediği kuşlar için "saray", kedi ve köpekler için de "konak" görünümlü yuvalar yapan 70 yaşındaki emekli manifaturacı Kenan Durgun, ayakkabı boyacılarına da sandık yaparak destek oluyor.Evinin bahçesindeki atölyesinde kendi imkanlarıyla kuş yuvaları yapıp kentin çeşitli yerlerine asan Kenan Durgun, sosyal medyada izlediği bir videodan etkilenerek yaklaşık 2 ay önce ayakkabı boyacıları için sandık üretmeye başladı.Bunları sandığı olmadığı halde zor şartlarda ayakkabı boyayarak ekmek parası kazanmaya çalışanlara hediye eden Durgun, ihtiyaç sahiplerine kendi imkanları ölçüsünde destek olmaya çalışıyor.Durgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana üretmeye alıştığını belirterek, boş durmanın kendisini rahatsız ettiğini söyledi.Atölyesinde yaklaşık 30 yıldır "o canlar bize emanet" dediği kuşlar için "saray", kedi ve köpekler için de "konak" görünümlü yuvalar yaptığını aktaran Durgun, son 2 aydır ise ayakkabı boyacıları için sandık yapmaya başladığını ifade etti."Onlar mutlu oluyor, ben de huzur buluyorum"Durgun, sosyal medyada izlediği bir videodan çok etkilendiğini anlatarak, şöyle devam etti:"Videoda yoksul bir kadın, yanında çocukla kutudan yaptığı sandıkla ayakkabı boyuyordu. Bazı yoksul çocukları da gördüm sandıkları yoktu, yere diz çöküp bir kutunun üzerinde ayakkabı boyuyorlardı. Benim de çok şükür bu işlere hevesim var, elimden geliyor. Boyacı sandıkları üretip bunlara hediye etsem onlar için büyük bir mutluluk olur diye düşündüm. Yaklaşık 2 aydır boyacı sandığı üretiyorum. Boyacı sandığı olmayan ve kötü durumda olanlara sandık hediye ediyor, birkaç kuruş da harçlık veriyorum. Onlar mutlu oluyor, ben de huzur buluyorum. Bunu her tarafa aşılayabilirsek, gösterebilirsek iyi olur. Ben artık yolun sonundayım ama bizden sonraki insanlar da merhameti aşılasın, merhametin güzel bir şey olduğunu görsünler. Varlıklı insanlarla yoksul insanlar arasındaki uçurumu en azından merhametle, yardımlaşmayla kapatmış oluruz."Bugüne kadar 10 boyacı sandığını yaparak dağıttığını dile getiren Durgun, elinden geldiğince de bunu sürdüreceğini bildirdi."Hangi gözle bakarsan öyle görürsün"Durgun, boya sandığı verdiği kişilerin kendisine teşekkür ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:"Gözlerindeki o ışıltı, mutluluk her şeye değiyor, onu anlatmaya tarif etmeye lisan yetmez. Bir şeye hangi gözle bakarsan öyle görürsün. Merhametle bakarsan merhamet, vicdansızca, zalimce bakarsan başka görürsün. Onun için bu dünyadan göçmeden önce insanlara örnek olabilir miyim diye düşünüyorum. 'Allah razı olsun biz niye düşünmedik' denilebilecek bir hizmet verebilmek benim için büyük mutluluk olur. İhtiyaç olabilecek her alanda hizmet vermeye hazırım. Yeter ki benim yapabileceğim bir şey karşıma çıksın. Gözümün önüne gelsin hiç esirgemem. Para bir yere kadar. Para önemli değil yeter ki bir işe yarayalım ayrıca bu kazandığımız paranın hepsi bizim değil, bunda kurdun, kuşun herkesin hakkı var.""Sandığım çok güzel, dikkat çekiyor"Kentte ayakkabı boyacılığı yapan Ali Korkmaz ise Kenan Durgun'un kendisi için sandık ürettiğini ifade ederek, "Allah razı olsun, mutluyum. Daha önce boya sandığım yoktu şimdi yeni sandığımla ekmek paramı çıkarıyorum. Sandığım çok güzel, dikkati çekiyor. Müşteriler sandığa bakınca ayakkabısının boyası gelmemişse bile boyatıyor. Kenan amcadan Allah razı olsun." dedi.Doğan Dirican da kentte uzun yıllardır boyacılık yaptığını belirterek, "Kenan abiden Allah razı olsun. Yeni boya sandığımı çok beğendim. Allah'a şükürler olsun bu sandık sayesinde ekmek paramı kazanıyor, evimi geçindiriyorum." diye konuştu.