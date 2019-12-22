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Kuşadalı Mahmut Esat Bozkurt fikirleriyle yaşıyor

Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Adalet Bakanı Kuşadalı Mahmut Esat Bozkurt, ölümünün 76. yılında Kuşadası Belediyesi tarafından İbramaki Sanat Galerisi'nde Prof. Dr. Kemal Arı'nın konuşmacı olarak katıldığı bir söyleşi ile anıldı.

22.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:50 Kuşadalı Mahmut Esat Bozkurt fikirleriyle yaşıyor
Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Adalet Bakanı Kuşadalı Mahmut Esat Bozkurt, ölümünün 76. yılında Belediyesi tarafından İbramaki Sanat Galerisi'nde Prof. Dr. Kemal Arı'nın konuşmacı olarak katıldığı bir söyleşi ile anıldı.

Söyleşiye dinleyici olarak Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, eşi Duygu Günel, Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Seyfi Seyhan Suvari, Belediye Meclis Üyeleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Prof. Dr. Kemal Arı, Mahmut Esat Bozkurt'un her şeyden önce Kuva-yi Milliye'nin önemli bir ferdi olduğunu belirterek "Bugün burada çok önemli bir değeri, yani Mahmut Esat Bozkurt'u konuşmak için bir araya geldik. Mahmut Esat Bozkurt, Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın silah arkadaşlarından biriydi. Bozkurt, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da önemli bir rol üstlenmişti. Fikirleri Türkiye Cumhuriyeti hukukunu, yasalarını şekillendirdi. Mahmut Esat Bozkurt denildiğinde akıllara Kuşadası gelir. Bozkurt, Mora asıllı Kuşadalı bir ailenin çocuğuydu. Bugün Kuşadası'nda Mahmut Esat'ı anlatıyor olmak benim için çok önemli. Bozkurt fikirleri asla ölmeyecek büyük bir hukuk insanı, büyük bir devlet adamıydı" dedi. Prof. Dr. Kemal Arı açılış konuşmasının ardından katılımcılara Mahmut Esat Bozkurt'un hayatı ile ilgili bilgiler aktardı.

Söyleşinin sonunda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye Cumhuriyeti Hukuku'nun Mahmut Esat Bozkurt'un fikirleriyle zenginleştiğini belirterek "Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılışında büyük rol almış, önemli bir insanı yani Kuşadalı Mahmut Esat Bozkurt'u anmak için bir araya geldik. Bozkurt, önemli bir hukuk, devlet ve fikir adamıydı. Mahmut Esat Bozkurt'u bilinmeyenleriyle Kemal Arı hocamızdan dinlemek bizleri ayrıca mutlu etti" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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