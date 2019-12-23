Haberler » 3. Sayfa » Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar açıklarında 47 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

23.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:07 Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı
'ın ilçesi açıklarında 47 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın ili Kuşadası ilçesi Davutlar açıklarında sahil güvenlik ekipleri lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit etti.Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 34 Suriye ve 13 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmen (13 erkek, 13 kadın, 21 çocuk) yakalandı.Yakalanan toplam 47 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi - AYDIN

Kuşadası, Davutlar, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:39   Banka soymak için 60 metrelik tünel kazdılar - Haberler
10:36   Van'da "Sağlıkta hizmet sunumu değerlendirme toplantısı" yapıldı - Haberler
10:34   Düğünden 1 gün önce nişanlısını öldüren sanığa müebbet istemi - Haberler
10:31   Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabiri, 1 saatte 82 lira topladı - Haberler
10:25   CHP'den, Çubuk'taki saldırıya ilişkin bakanlık hakkında savcılığa suç duyurusu - Haberler
10:25   Malatya'da 6 ton sahte içki ele geçirildi - Haberler
10:15   Üst geçidi kullanmayan kadın, feci şekilde can verdi - Haberler
10:12   Son dakika: Mansur Yavaş, Sinan Aygün hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler
09:39   Muhtarı sokak ortasında öldüren katil zanlısının üzerine kayıtlı 47 hat tespit edildi - Haberler
23.12.2019 10:52:26