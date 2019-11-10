Haberler » 3. Sayfa » Kuşadası açıklarında 68 kaçak göçmen yakalandı - Haber

Kuşadası açıklarında 68 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında durdurulan 2 ayrı lastik botta aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 68 kaçak göçmen yakalandı.

10.11.2019 20:23 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:28Kuşadası açıklarında 68 kaçak göçmen yakalandı
'ın ilçesi açıklarında durdurulan 2 ayrı lastik botta aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 68 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri önceki gün (8 Kasım) saat 07.34'te gelen bir ihbarla, Pamucak Sahili açıklarındaki lastik bir botla bir grup göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 15'i Suriye, 4'ü Afganistan uyruklu 19 göçmen yakalandı. 5'i erkek, 6'sı kadın, 8'i çocuk olan grup kıyıya getirildi.

Aynı gün saat 4: 20'de ise yine Kuşadası açıklarında kaçak geçiş olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 32'si Suriye, 14'ü Kuveyt ve 3'ü Filistin uyruklu olmak üzere toplam 49 düzensiz göçmen yakalandı. 10'u erkek, 11'i kadın, 28'i çocuk olan grup da kıyıya getirildi. Her iki olayda yakalanan 68 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:02 Fatih'te kafede oturan bir kişi silahlı saldırıya uğradı
21:06 Cami inşaatında çalışan işçiyi öldüren katilden kan donduran ifade: Ölmesi gerekiyordu
20:23 Kuşadası açıklarında 68 kaçak göçmen yakalandı
20:12 Çankırı'da trafik kazası: 3 ölü
20:09 Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı
16:22 Otomobil 6 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü: Sıkışan çifti vatandaşlar kurtardı
16:22 Kardeşini öldürmekle suçlanan ağabey: Ayarlanan ifadeyi kabul ettim
21:51 Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
09:01 Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 21:18:20