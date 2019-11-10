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Kuşadası açıklarında 68 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında durdurulan 2 ayrı lastik botta aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 68 kaçak göçmen yakalandı.

10.11.2019 20:30 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:30Kuşadası açıklarında 68 kaçak göçmen yakalandı
'ın ilçesi açıklarında durdurulan 2 ayrı lastik botta aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 68 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri önceki gün (8 Kasım) saat 07.34'te gelen bir ihbarla, Pamucak Sahili açıklarındaki lastik bir botla bir grup göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 15'i Suriye, 4'ü Afganistan uyruklu 19 göçmen yakalandı. 5'i erkek, 6'sı kadın, 8'i çocuk olan grup kıyıya getirildi.
Aynı gün saat 4: 20'de ise yine Kuşadası açıklarında kaçak geçiş olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 32'si Suriye, 14'ü Kuveyt ve 3'ü Filistin uyruklu olmak üzere toplam 49 düzensiz göçmen yakalandı. 10'u erkek, 11'i kadın, 28'i çocuk olan grup da kıyıya getirildi. Her iki olayda yakalanan 68 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
(İHA)

Kuşadası, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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