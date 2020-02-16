Haberler » Güncel » Kuşadası ADD seçimlerinde gazeteciyi kovdular - Haber

Kuşadası ADD seçimlerinde gazeteciyi kovdular

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kuşadası Şubesi seçimlerinde bir skandal yaşandı.

16.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:56Kuşadası ADD seçimlerinde gazeteciyi kovdular
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şubesi seçimlerinde bir skandal yaşandı.

ADD Kuşadası 14. Olağan Genel Kurulu seçimlerinde gazetecilik görevini yapan Kudret Arısoy, çekim yaptığı gerekçesiyle salondan çıkarılmak istendi. Karara tepki gösteren Arısoy, Genel Kurulu terk etmedi. "Üye misiniz?" diye soru soran görevli bir avukata "Değilim ama gazeteciyim, buraya da yapmaya geldim" cevabı veren gazeteci Arısoy, dışarı çıkartılmak istendi. Kamuoyunda gazeteciye yapılan bu hareket tepki görürken, sosyal medya üzerinden de kınandı. - AYDIN

Atatürkçü Düşünce Derneği, Kuşadası, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 19:39:47