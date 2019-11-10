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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ata'nın huzurunda

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ailesi ile birlikte Ata'nın huzuruna çıktı.

10.11.2019 18:17 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:22Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ata'nın huzurunda
Belediye Başkanı Ömer Günel, ailesi ile birlikte Ata'nın huzuruna çıktı. Yerel seçimler sonrası Anıtkabir'i ilk ziyaret eden Belediye Başkanı Ömer Günel, 10 Kasım'da da Ata'nın huzuruna ilk çıkan belediye başkanı oldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası'nda da törenlerle anıldı.

Atatürk Anıtı'ndaki törene Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, daire amirleri ile siyasi partiler ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan törende, saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri, daha sonra Güvercinada Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam etti. Lisenin Kongre salonunda hazırlanan anma programını protokolün yanı sıra kalabalık bir öğrenci, öğretmen ve veli grubu izledi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı kapsamında ayrıca İbramaki Sanat Galerisi'nde ilk ve ortaokul ile lise öğrencileri tarafından hazırlanan "Atatürk Resimleri" sergisi açıldı.

10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı kapsamında Kuşadası Belediyesi tarafından akşam saat 20.00'da Pera Düğün Salonu'nda Oğuz Karlı şefliğinde "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" isimli bir konser düzenlenecek. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Ömer Günel, 10 Kasım, Kuşadası, Güncel

Kaynak: İHA

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