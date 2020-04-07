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Kuşadası Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Kuşadası Belediye Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe dikkate alınarak Kervansaray'da olağanüstü toplandı.

07.04.2020 14:39 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:40
Kuşadası Belediye Meclisi olağanüstü toplandı
Kuşadası Belediye Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe dikkate alınarak Kervansaray'da olağanüstü toplandı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında gerçekleşen olağanüstü meclis toplantısında önemli kararlar alındı. Meclise katılım sağlayanların Kervansaray girişinde Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli tarafından ateşleri ölçüldü. Meclis üyelerine ayrıca maske ve dezenfektan kitleri dağıtıldı.

Müdürlüklerden gelen 6 gündem maddesini görüşmek üzere toplanan Kuşadası Belediye Meclisi, Koordinasyon İşleri Müdürlüğü için ayrılan 377 bin TL'lik bütçe kalemlerinin, yeni kurulacak olan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne aktarılmasına karar verdi. Toplantıda alınan bir diğer önemli karar ise Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlere yönelik olarak müzik, çocuk gelişimi, fotoğrafçılık, aşçılık, pastacılık, muhasebe, finans gibi alanlarda verilmesi planlanan eğitimlere ilişkin oldu. Toplantıda, söz konusu eğitimlerin verilebileceği 800 metrekarelik kapalı bir alanın kiralanabilmesi için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e yetki verildi.

Toplantıda ayrıca mülkiyeti Kuşadası Belediyesi'ne ait olan ve Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi tarafından kullanılan Balıkçılar Kahvesi'nin yeniden ihale edilmesi ile ilgili olarak Başkan Ömer Günel ve Belediye Encümeni'ne yetki verildi. Karar ile ilgili konuşan Başkan Ömer Günel, Su Ürünleri Kooperatifi'nin faaliyetine devam edebilmesi için yer tahsisi yapılacağını, Balıkçılar Kahvesi'nin ise düzenlemesi devam eden Balıkçılar Meydanı ile birlikte modern bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Kuşadası Belediye Meclisi'nde alınan bir diğer önemli karar ise seyyar ücretleri ile ilgili oldu. Seyyar satıcılar için uygulanacak tarifelerin belirlenmesinin ardından konu ile ilgili olarak açıklama yapan Başkan Ömer Günel, bu yıl seyyar uygulamasını yüzde 80 oranında azaltacaklarını belirterek "Kuşadası gibi bir turizm kentine adım başı seyyar satıcı yakışmıyor. Bu konu ile ilgili geçtiğimiz yıl pek çok şikayet ve eleştiri aldık. Geçen yıl göreve gelir gelmez yaptığımız düzenlemeye devam edeceğiz. Seyyar uygulamasına kısıtlama getiriyoruz. Ayrıca tüm seyyar tezgah sahiplerinden mal beyanı aldık ve ekonomik durum araştırması yaptık. Üzerinde evler, arabalar olan seyyar satıcılar var. Bu durumun önüne geçmek ve belirlenen tezgahları ihtiyaç sahiplerine vermek için titizlikle çalıştık. Bizim amacımız gerçek ihtiyaç sahiplerine bir gelir kapısı oluşturmak. Bu konuda hassasiyet ile çalışıyoruz " dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Ömer Günel, Kuşadası, Güncel
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