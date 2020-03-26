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Kuşadası Belediyesi'nde 'Evde Çalış' dönemi

Kuşadası Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) hastalığına karşı aldığı önlemlere bir yenisini daha ekledi.

26.03.2020 18:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:47
Kuşadası Belediyesi'nde 'Evde Çalış' dönemi
Kuşadası Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) hastalığına karşı aldığı önlemlere bir yenisini daha ekledi.

Belediye Başkanı Ömer Günel'in verdiği talimat doğrultusunda idari hizmet birimlerinde görev yapan personel için 'Evde Çalış' programına geçildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa sürede dünyayı etkisi altına alan ölümcül 'Korona virüs' (Covid-19) salgınına karşı Kuşadası Belediyesi tedbir almaya devam ediyor. Korona virüs'ünün ülkemizde görülmeye başladığı 11 Mart tarihi itibari ile ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını başlatan Kuşadası Belediyesi, tedbir ve korunma uygulamalarını kesintisiz sürdürdü. Bu çalışmalar kapsamında salgın hastalığa karşı personeline eğitim veren Kuşadası Belediyesi, ilçe merkezinde de özellikle halka açık satış noktalarında denetimlerini sıklaştırdı.

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'de korona virüs vakası görüldüğünü açıklamasıyla birlikte tüm kültürel etkinlikleri iptal eden Kuşadası Belediyesi, ayrıca toplu taşıma araçlarını, dolmuş duraklarını, okulları, kamu binalarını, camileri, eczaneleri ve halkın yoğun olarak kullandığı altgeçitleri kurduğu 35 kişilik özel ekiple salgın hastalığa karşı ilaçlayarak dezanfekte etti. Dünyada ve ülkemizde hızla yayılan Koronavirüse salgınının bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda mesai saatlerinde değişikliğe giden Kuşadası Belediyesi, son olarak Başkan Ömer Günel'in talimatı ile 'Evde Çalış' programına geçti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Korona virüs'e karşı tüm önlemleri titizlikle aldıklarını belirterek, " Hemşehrilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Başta Sağlık İşleri Müdürlüğü olmak üzere Zabıta Müdürlüğümüz, Fen İşleri, Park Bahçe İşleri ve Destek Birimimizde mesai saatleri tam gün uygulanmakla birlikte diğer hizmet birimlerimizde dönüşümlü mesainin ardından gerekli alt yapının da tamamlanması ile "Evde Çalış" sistemine geçildi. Hizmetlerin aksamaması koşuluyla personelimizin sağlığını düşünerek mesai saatlerimizi düzenledik. Hemşehrilerimizden ihtiyaç hali dışında evde kalmalarını önemle rica ediyoruz. Risk grubunda olan vatandaşlarımıza ise güvercin masa ekiplerimiz aracılığıyla yardımcı olmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Güncel

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