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Kuşadası Belediyesi'nde liyakat ve performansa dayalı atamalar devam ediyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kadro rotasyonu kapsamındaki atamalarına devam ediyor.

13.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:38Kuşadası Belediyesi'nde liyakat ve performansa dayalı atamalar devam ediyor
Belediye Başkanı Ömer Günel, kadro rotasyonu kapsamındaki atamalarına devam ediyor.

Liyakat ve performansa dayalı atamaların sonuncusu Kuşadası Belediyesi Müdürlüğü görevinde gerçekleşti. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevine belediye personeli Nuri Can atandı.

Kuşadası Belediyesi'nde idari personele yönelik değişikliler liyakat ve performans odaklı devam ediyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, gerçekleştirdikleri atamalarda liyakat ve performansa önem verdiklerinin altını çizerek " Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Kuşadası'na bir şeyler katmak, hemşehrilerimize hizmet götürmek için çabalıyoruz. Kentimizi güzelleştirmek ve geliştirmek için geride bıraktığımız 8 ay içerisinde ciddi işler yapmaya başladık. Önümüzde hayata geçirmeyi planladığımız ciddi projeler var. Bizim öncelikli hedefimiz kentimize daha kaliteli hizmete kavuşturmaktır. Gerçekleştirdiğimiz atamaları da bu ilke ile yapıyoruz. Çözüm odaklı kadroları oluşturmayı hedefliyoruz. Gerekli duyduğumuz durumlarda kadro rotasyonlarımıza devam edeceğiz. Atamalarımız kesinlikleliyakat ve performans dayalıdır. Eski zabıta müdürümüz Hüsnü Akman emeklilik kararı almıştır. Kendisine bugüne kadar verdiği başarılı hizmetler için teşekkür ediyoruz." dedi.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevine Nuri Can'ın geldiği bir hafta içerisinde trafiğe kapalı alanlarda motorlu araç kullanan 66 kişiye, sıfır işgaliye kurlarına uymayan 8 esnafa, seyyar parfüm satışı yaparak vatandaşların huzurunu kaçıran 3 kişiye, izinsiz ilan afiş asıp çevre kirliliğine nende olan 8 firmaya, dilencilik yaparak vatandaşları rahatsız eden 3 kişiye, kamuya ait alanlara moloz dökerek çevre kirliliğine neden olan 2 kişiye ve vatandaşların istirahat saatlerinde inşaat çalışması yürüten 5 firmaya yaklaşık 34 bin Türk Lirası idari para cezası uygulandı. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bir hafta içerisinde ayrıca unlu mamül imalatı yapan 20 fırını denetlendi. Denetimlerde fırınların imalathane bölümlerinin, un depolarının ve üretim malzemelerinin hijyen koşullarına uygunluğu ile ekmeklerin gramajları kontrol edildi. Kurallara uymayan fırınlara uyarı cezası kesildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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