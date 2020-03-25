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Kuşadası Belediyesi'nden 65 yaş üstü vatandaşlar için alışveriş

Kuşadası Belediyesi'nden 65 yaş üstü vatandaşlar için alışverişAYDIN'ın Kuşadası Belediyesi, koronavirüs sebebiyle dışarı çıkamayan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.

25.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:25
Kuşadası Belediyesi'nden 65 yaş üstü vatandaşlar için alışveriş

Kuşadası Belediyesi'nden 65 yaş üstü vatandaşlar için alışveriş

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi, koronavirüs sebebiyle dışarı çıkamayan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.

Türkiye'de koronavirüsün görülmesi üzerine, tedbir ve mücadele amacıyla birçok kurum ve kuruluş 'Evde Kal' çağrısında bulundu. Kuşadası ilçesinde Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel'in talimatıyla, 'Güvercin Masa' gezici ekibi personeli, kentte yaşayan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için seferber oldu. Hafta içi her gün 09.00- 17.00 saatleri arasında '444 71 14' numaralı çağrı merkezi üzerinden hizmet veren ekipler, salgından korunma amacıyla evlerinden çıkmayan 168 vatandaşın market, pazar ve ilaç gibi ihtiyaçlarını fatura karşılığında satın alarak evlerine götürdü.

Kuşadası Belediyesi'nin verdiği hizmetin diğer belediyelere de örnek olması gerektiğini belirten Camiatik Mahallesi sakini 65 yaşındaki Nuriye Tüver, "Koronavirüs tedbirleri nedeniyle evimden çıkamıyorum. İhtiyacım olan ekmek çok kısa sürede 'Güvercin Masa' gezici ekibi tarafından kapıma kadar getirildi. Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum" dedi. Güvercin Masa ekiplerinden ilaç talebinde bulunan tansiyon hastası Mehmet Ümit Şenkök (71) ise "Ben biten tansiyon ilaçlarımı istedim. Güvercin Masa çalışanları yardımıma koşup, ilaçları eczaneden alarak bana teslim ettiler.  Bu salgından kurtulana kadar belediyenin böyle bir hizmet vermesi beni çok mutlu etti" diye konuştu.

'İÇİNİZ RAHAT OLSUN'

Başkan Günel ise, ilçede koronavirüsle mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, "Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Güvercin Masa birimimize bağlı gezici ekipler risk grubunda olan hemşerilerimizin ihtiyaçlarını temin edip, işletmelerden alınan faturalarla birlikte kapılarına kadar götürmeye devam edecekler" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Kuşadası Belediyesi, Koronavirüs, Kuşadası, Güncel

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