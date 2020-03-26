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Kuşadası Belediyesi'nden evlerinde kalanlara bandolu destek

Kuşadası Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle evlerine kapanan vatandaşların moralini yerine getirmek için bir ilki gerçekleştirdi.

26.03.2020 09:31 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:32
Kuşadası Belediyesi'nden evlerinde kalanlara bandolu destek
Kuşadası Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle evlerine kapanan vatandaşların moralini yerine getirmek için bir ilki gerçekleştirdi.

Temelleri 1920'li yıllarda atılan belediye bandosu, Belediye Başkanı Ömer Günel'in isteğiyle mahalleleri tek tek dolaşıp konser verdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye'de görülmesi üzerine birçok kurum ve kuruluş "Evde Kal" çağrısında bulundu. Salgın hastalıktan korunmak isteyen vatandaşlar yapılan çağrılara uyarak evlerine kapandı. Kuşadası Belediyesi ise evlerinden dışarı çıkmayanlara moral vermek için bir ilke altına imza attı. Temelleri 1920'li yıllardaki İtalyan işgali sırasında atılan belediye bandosu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in isteğiyle mahalleleri tek tek dolaşarak vatandaşların moralini bir nebze de olsa yükseltmek için konser verdi. Bazı mahallelerde balkonlara çıkan vatandaşlar, bandonun çaldığı marşlara alkışlarla eşlik etti.

Korona virüs ile mücadeleyi aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın çoğu hastalıktan korunmak için evlerine kapanmış durumda. Böylesine güç bir ortamda hepimizin morale ihtiyacı var. İlerleyen günlerde etkinliğimiz farklı mahallelerde devam edecek" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Güncel

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