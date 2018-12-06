Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden Kök Hücre ve Kan Bağışı

Kuşadası
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
personeli, Kuşadası Belediyesi ana hizmet binası önünde bulunan Kızılay
gezici kan bağışı aracında kök hücre ve kan bağışında bulundu.
Kök hücre bekleyen kanser hastalarına destek olmak ve kanserle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kök hücre ve kan bağışında bulunan Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli tüm Kuşadalıları Kızılay'ın kan ve kök hücre bağışı kampanyasına destek olmaya davet etti. - AYDIN
Zabıta Müdürlüğü,Kuşadası
06 Aralık 2018 Perşembe 15:59