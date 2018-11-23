23 Kasım 2018, 19:47
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Kuşadası Belediyesinden 2 Bin 500 Aileye Kömür Yardımı

Kuşadası Belediyesinden 2 Bin 500 Aileye Kömür Yardımı

Kuşadası Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımında bulunmaya başladı.

Kuşadası Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımında bulunmaya başladı.

Son iki yılda 8 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye yakacak yardımında bulunan Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, bu yıl 2 bin 500 aileye kömür yardımında bulunacak.

Kuşadası Belediyesi, 23 mahalle muhtarının verdiği bilgiler ve yapılan sosyal incelemeler doğrultusunda tespit edilen ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye toplam 500 ton yakacak dağıtımına başladı. Kömür yardımı önümüzdeki hafta içerisinde tespit edilen tüm ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmış olacak. - AYDIN Kuşadası
23 Kasım 2018 Cuma 19:47