Kuşadası Belediyesinden 'Kadına Yönelik Şiddet' Paneli

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği tarafından "Kadına Yönelik Şiddet ve İnsan Hakları" başlıklı bir panel düzenlendi.Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi'nde gerçekleşen ve konuşmacı olarak CHP Aydın Kadın Efeler Derneği Başkanı Gülsevil Ergünoğlu ve oyuncu Yüksel Ünal 'ın yer aldığı panelin oturum başkanlığını Mehlike Hepdemir yaptı. Panele Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel , Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ile eşi Nil Kayalı, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Fevziye Tekeroğlu ve çok sayıda Kuşadalı katıldı.Panel öncesinde sergilenen tek kişilik iki oyun, katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Panelin açılışında konuşan Hepdemir, Türkiye 'de kadına yönelik şiddet oranlarının yükselişte olduğunu belirterek "Kadınlar, hem fiziksel hem psikolojik hem de cinsel şiddete maruz kalıyor. Bütün dünyada kadına yönelik şiddet oranı azalırken ülkemizde bu oran neden yükseliyor diye oturup düşünmemiz lazım. Başta bu paneli düzenleyen Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği'ne ve bizleri kırmayarak Kuşadası'na gelen çok değerli konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.Panelde konuşan CHP Milletvekili Nazlıaka , kadın-erkek eşitsizliğini aşmanın en önemli yolunun kız çocukları için iyi bir eğitim ve çalışma hayatı sağlamak olduğunu belirterek kadınların karar mekanizmalarında daha etkin rol almasının önemine dikkat çekti. Türkiye'de sadece 2 kadın vali ve 11 kadın kaymakam bulunduğunu, kadınların en eşit göründüğü yerin yüzde 48 oranla akademi olduğunu, burada bile kadın rektör oranının yüzde 2, kadın dekan oranının ise yüzde 6 olduğunu kaydeden Nazlıaka, kadınların tüm kurumlarda geleneksel roller tarafından baskılandığını söyledi. Çalışan her iki kadından birsinin sosyal güvencesi olmadığını, kadınların bile kadınlara karşı cinsiyet ayrımcılığı yaptığını ve öğrenilmiş bir çaresizlikle hareket ettiğini ifade eden Nazlıaka, "Biz Atatürk 'ün kızları olarak bunlarla mücadele etmeliyiz. Kadının her alandaki temsiliyetinin artırılması gerekiyor. Kadının ikinci cinsiyet değil 2 cinsten birisi olduğunu anlatmak gerekiyor. Kadının medyadaki tanımlamasını da ele almak gerekiyor" dedi. 2018'in ilk 10 ayında 363 kadının öldürüldüğünü belirten Nazlıaka, artık bu tablonun değişmesi gerektiğini ifade etti.Nazlıaka'nın ardından konuşan Aydın Kadın Efeler Dernekleri başkanı Gülsevil Ergünoğlu, kadınların en büyük sorununun örgütlenme olduğunu, kadın hakları, çocuk hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışmak için öncelikle aynı çatı altında toplanabilmek gerektiğini ifade etti.Panelin ardından oyuncu Yüksel Ünal tarafından kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çeken tek kişilik bir oyun ve Procne Kadın Korosu tarafından sergilenen performans büyük bir beğeniyle karşılandı.Kapanışta konuşan Mehlike Hepdemir, "Kuşadası Belediyesi'ne ve Başkanımız Özer Kayalı 'ya, yıllardır verdiğimiz bu mücadelede her zaman arkamızda olduğu ve bizden desteğini esirgemediği için gönülden teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz" dedi.Panelin sonunda Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve Caferliyi Güzelleştirme Derneği Başkanı Nazlı Deniz Kuruoğlu tarafından katılımcılara teşekkür belgesi verildi. - AYDIN