Kuşadası çevre yolunda traktör devrildi

Kuşadası'nda çevre yolunda bir traktör devrildi.

Kuşadası çevre yolunda traktör devrildi
09.06.2020 14:40 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:29
Kuşadası'nda çevre yolunda bir traktör devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası çevre yolunun bulunduğu Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki köprülü kavşakta iddiaya aşırı hız nedeniyle bir traktör devrildi. Çevre yolunda trafiğin en yoğun olduğu noktada meydana gelen kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken traktörde maddi hasar meydana geldi. Bu arada, vatandaşlar daha önce 10'a yakın kazanın olduğu noktada yine bir kaza meydana geldiğini belirterek, bir an önce önlem alınmasını istediler. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuşadası, 3. Sayfa, Haber

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