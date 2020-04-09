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Kuşadası Esnaf Odası'ndan üyelerine başvuru kolaylığı

Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda mağdur olan esnaflar için Devlet tarafından çıkartılan destek kredilerine esnafların yoğun başvuruları devam ediyor.

09.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:44
Kuşadası Esnaf Odası'ndan üyelerine başvuru kolaylığı
Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda mağdur olan esnaflar için Devlet tarafından çıkartılan destek kredilerine esnafların yoğun başvuruları devam ediyor.

Ekonomik tedbir ve destek paketleri doğrultusunda Halkbankasının esnaflara yönelik 25 bin kredi, 25 bin ticari kart verme desteği yoğun başvurulara neden oldu. Bu başvuruların sadece internet ortamında yapılmasından dolayı bazı esnaflar online müracaatlarda zorluk çekince devreye Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası girdi.

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım "Üyelerimizin online başvurularda sıkıntılar yaşadığını ya da internet erişimi olamayan bazı üyelerimizin bu zorluklarını kendilerinden öğrendik. Biz de üyelerimize destek amaçlı bu uygulamaya gittik. Müracaatlara başladığımız ilk gün 103 adet başvuruyu üyelerimizin talebi doğrultusunda yaptık. Şuana kadar 400'e yakın üyemizin online başvurusunu yerine getirdik. Umarım bu destek paketi bir nebze olsun esnafımızın sıkıntılarını aşmalarına yardımcı olur" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Kuşadası, Ekonomi
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