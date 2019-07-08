Kuşadası Gençlik Festivali başlıyor

TÜRKİYE'nin en büyük müzik festivallerinden Kuşadası
Gençlik Festivali, 10-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Umut Kuzey öncülüğünde Milyon Yapım organizasyonuyla 4. kez düzenlenecek Kuşadası Gençlik Festivali, 5 gün boyunca farklı müzik türlerinden yaklaşık 70 sanatçıyı müzikseverlerle buluşturacak. Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı'nda gerçekleşecek festivalin programı şöyle:
10 Temmuz Çarşamba
-Siyah Sahne-
Teoman
Can Bonomo
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Aslı Gökyokuş
Khontkar
Hedonutopia
Sıcak
-Kırmızı Sahne-
Bulutsuzluk Özlemi
Pilli Bebek
Pamela
Baba Zula
Dolu Kadehi Ters Tut
Dilhan Şeşen
Nelly White
11 Temmuz Perşembe
-Siyah Sahne-
Emre Aydın
Halil Sezai
Zakkum
Bülent Ortaçgil
Ozbi ft Gülce Duru
Gökcan Sanlıman
Melisa Uzunarslan
-Kırmızı Sahne-
Duman
Cem Adrian
Melek Mosso
Son Feci Bisiklet
Jehan Barbur
Yok Öyle Kararlı Şeyler
3 Deyince
12 Temmuz Cuma
-Siyah Sahne-
Athena
Feridun Düzağaç
Seksendört
Gülçin Ergül
Şanışer ft Sokrat St
Ezgi Aktan
Supernova Reggae Band
-Kırmızı Sahne-
maNga
Moğollar
İskender Paydaş
Sena Şener
Aydilge
Nova Norda
Ümit Olgun & Paryalar
13 Temmuz Cumartesi
-Siyah Sahne-
Şebnem Ferah
Ceza
Umut Kuzey
Niyazi Koyuncu
Çamur
Melike Şahin
Yaşlı Amca
-Kırmızı Sahne-
Mor ve Ötesi
Ceylan Ertem
Flört
Gazapizm
Eda Baba
Sattas
Dalganabak
14 Temmuz Pazar
-Siyah Sahne-
Pentagram
Sagopa Kajmer
Pera
Can Gox
Black Tooth
Kül
The Madcap
-Kırmızı Sahne-
Selda Bağcan
Adamlar
Fatma Turgut
Deniz Tekin
Yirmi7
The Pacifico Band
Başıbozuk
- İstanbul