Kuşadası Gençlik Festivali başlıyor

Türkiye'nin en önemli müzik festivallerinden biri olan Kuşadası Gençlik Festivali yarın başlıyor. 10-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival 5 gün sürecek.Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Milyon Yapım organizasyonuyla 4. kez düzenlenecek Kuşadası Gençlik Festivali, 5 gün boyunca yaklaşık 70 sanatçıyı müzikseverlerle buluşturacak. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nı bir festivaller kenti haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, " Festivallerimizden en önemlilerinden biri de Kuşadası Gençlik Festivali. Bu yıl 4. Yılına girecek Gençlik Festivalimizi daha da geliştirerek yaşatacağız. Tüm müzikseverleri festivali izlemek için Kuşadası'na davet ediyorum " dedi. Kuşadası'na bağlı Davutlar Sevgi Plajı'nda gerçekleşecek festivalin 5 günlük programı şöyle:10 Temmuz Çarşamba: Teoman, Can Bonomo, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Aslı Gökyokuş, Khontkar, Hedonutopia, Sıcak, Bulutsuzluk Özlemi, Pilli Bebek, Pamela, Baba Zula, Dolu Kadehi Ters Tut, Dilhan Şeşen, Nelly White11 Temmuz Perşembe: Emre Aydın, Halil Sezai, Zakkum, Bülent Ortaçgil, Ozbi ft Gülce Duru, Gökcan Sanlıman, Melisa Uzunarslan, Duman, Cem Adrian, Melek Mosso, Son Feci Bisiklet, Jehan Barbur, Yok Öyle Kararlı Şeyler, 3 Deyince12 Temmuz Cuma, Athena, Feridun Düzağaç, Seksendört, Gülçin Ergül, Şanışer ft Sokrat St, Ezgi Aktan, Supernova Reggae Band, manga, Moğollar, İskender Paydaş, Sena Şener, Aydilge, Nova Norda, Ümit Olgun & Paryalar13 Temmuz Cumartesi: Şebnem Ferah, Ceza, Umut Kuzey, Niyazi Koyuncu, Çamur, Melike Şahin, Yaşlı Amca, Mor ve Ötesi, Ceylan Ertem, Flört, Gazapizm, Eda Baba, Sattas, Dalganabak14 Temmuz Pazar: Pentagram, Sagopa Kajmer, Pera, Can Gox, Black Tooth, Kül, The Madcap, Selda Bağcan, Adamlar, Fatma Turgut, Deniz Tekin, Yirmi7, The Pacifico Band, Başıbozuk.