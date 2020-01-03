Haberler » Spor » Kuşadası Gençlik Spor kulübü'nün yeni yönetimi belirlendi - Spor

Kuşadası Gençlik Spor kulübü'nün yeni yönetimi belirlendi

Kuşadası Gençlik Spor Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

03.01.2020 13:03 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:08 Kuşadası Gençlik Spor kulübü'nün yeni yönetimi belirlendi
Gençlik Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Tek listeyle gidilen genel kurul seçimlerinde mevcut başkan Yaser Doğan güven tazeledi.

Kuşadası'nın spor alanında en köklü kulüplerinden olan Kuşadası Gençlik Spor'un yeni yönetimi yapılan olağan genel kurul toplantısıyla belirlendi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de katıldığı genel kurul toplantısında, Yaser Doğan yeniden Kuşadası Gençlik Spor Kulübü Başkanı seçildi.

Aydın Süper Amatör Ligde mücadele veren Kuşadası Gençlik Spor'un Genel Kurul Toplantısı'nın açılışında konuşan Belediye Başkanı Ömer Günel "Yeni yönetim heyecanlı, dinamik bir yönetim. Hepiniz saygı duyduğum, sevdiğim insanlarısınız. Öncelikli hedefiniz futbol takımınızın alt yapısına önem vermek olmalı. Kuşadası Gençlik Spor Kulübü'nde yetişen çocuklarımız, gençlerimiz büyük takımlarda oynamalı. Ayrıca 3. Lig hedefinizi başarmak için çalışmalısınız. Biz de Kuşadası Belediyesi olarak bu yolda sizin yanınızda olacağız" dedi.

Yaser Doğan'ın başkanlığını yaptığı Kuşadası Gençlik Spor Kulübü'nün yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Bülent İlbahar, Edip Sayıalioğlu, Fırat Akkuş, Bora Demir, Alim Emiroğlu, Erdal Avcı, Sertan Balcı, Mehmet Ali Çetinkaya, Alper Özyağcı, Celal Metin, Hakan Tanır, Bertan Özyer, Ufuk Zorlu, Selman Ayaz, Mustafa Akçam, Serkan Özkara, Osman Deniz, Remzi Kocalar, Metin Karaaslan, Cengiz Özkılıç, Erkan Güzelgün, Erdinç Aktuna, Özhan Şana, Şakir Eviz, Metehan Gökten. - AYDIN

Ömer Günel, Kuşadası, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:06   Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Artem Kravets'i göndermem" - Spor
14:06   Göztepe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Manuel da Costa... - Spor
14:06   Trabzonspor, Badou Ndiaye'nin transferi için görüşmelere başladı - Spor
14:03   Başkanı Zekeriya Alp: VAR kayıtlarını biz bile bilmiyoruz - Spor
14:03   Sivasspor'un kampı yarın başlıyor - Spor
13:50   Trabzonspor, Badou Ndiaye ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi - Spor
13:36   Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımla Ali Koç'a teşekkür etti - Spor
12:16   Beşiktaş, Enner Valencia ile anlaşmaya vardı - Spor
12:00   MHK Başkanı Zekeriya Alp, Koç Holding'le olan ticari ilişkisine yanıt verdi: Bence etik - Spor
11:35   Şenol Güneş'ten Merih Demiral itirafı: Beşiktaş'a almak istedim - Spor
3.01.2020 14:11:09