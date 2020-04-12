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Kuşadası iki gündür sessiz

TÜRKİYE'de koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de Aydın'ın Kuşadası ilçesinde vatandaşlar yasağa yüzde 100 uyunca cadde ve sokaklar boş kaldı.

12.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:21
Kuşadası iki gündür sessiz

TÜRKİYE'de koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde vatandaşlar yasağa yüzde 100 uyunca cadde ve sokaklar boş kaldı. Turizmin kentinde cadde ve sokaklar sessizliğini korudu. İnsan yoğunluğunun tamamen ortadan kalktığı kentte sadece kuş sesleri duyuldu.

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla aralarında Aydın'ın da bulunduğu 31 ilde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte cadde ve sokakları tamamen boşalan Kuşadası hayalet kente döndü. Yaz aylarında nüfusu 1 milyona yaklaşan turizm kentine kuş cıvıltıları hakim oldu. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları olan Sağlık Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, Atatürk Bulvarı ve Kaleiçi sessizliğe büründü. Yazlıkçıların tercih ettiği Davutlar Sahil Siteleri, Sevgi Plajı başta olmak üzere Güzelçamlı sahil hattı ise terk edilmiş izlenimi verdi.Ekmek fırınları, mobil araçları ile şehir merkezinde ve uzak mahallelerinde ekmek dağıtımına devam etti. Başta belediye temizlik ve sosyal hizmetler birimleri olmak üzere diğer görevli kamu personeli ise vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için mesai yaptı. Devriye gezen güvenlik güçlerinin cadde ve sokaklardaki kontrolleri aralıksız devam etti. Yasağa uymayarak dışarıya çıkan vatandaşları uyaran ekipler, genelge kapsamı dışında sokakta bulunan kişilere de yasal işlem uyguladı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kuşadası, Aydın, Güncel
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