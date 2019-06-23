23.06.2019 10:32
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Kuşadası İlçe İdare Kurulu Haziran ayı toplantısı yapıldı

Kuşadası İlçe İdare Kurulu Haziran ayı toplantısı yapıldı

Kuşadası İlçe İdare Kurulu Haziran ayı toplantısı yapıldı.

Kuşadası İlçe İdare Kurulu Haziran ayı toplantısı yapıldı.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel başkanlığındaki ilçe idare kurulu toplantısına Kuşadası'nda görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile siyasi parti ilçe başkanları ve meslek kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda Kuşadası'ndaki eğitim durumu ve eğitim sorunları ele alındı. Kaymakam Yücel, çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesi için tüm kurum ve kuruluşların işbirliği yapmasının önemine dikkat çekerek, uyumlu çalışmayla sorunların daha kısa sürede çözüleceğini söyledi.

-Kaymakam Yücel, okul müdürleriyle bir araya geldi

Bu arada, ilçe idare kurulu toplantısının ardından Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası'ndaki okul müdürleriyle bir araya gelerek, yıl sonu değerlendirmesi yaptı. - AYDIN
Kaynak: İHA
Sadettin Yücel , Kuşadası , Güncel

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