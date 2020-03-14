Kuşadası İlçe Müftüsü Rahmi Yiğit göreve başladı.
Aydın Kuşadası ilçesinde Müftü olarak görev yapan Vehbi Akşit, İstanbul Çekmeköy İlçe Müftüsü olarak atanırken, Kuşadası'na da Rahmi Yiğit atandı.
14.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:39
Aydın Kuşadası ilçesinde Müftü olarak görev yapan Vehbi Akşit, İstanbul Çekmeköy İlçe Müftüsü olarak atanırken, Kuşadası'na da Rahmi Yiğit atandı.
Aydın'ın Kuşadası İlçe Müftülüğü'ne, Sakarya'nın Geyve İlçe Müftüsü Rahmi Yiğit atandı. Kuşadası Müftülüğü'ne atanan Rahmi Yiğit ilçeye gelerek yeni görevine bugün itibariyle başladı. Kuşadası'na kendi isteğiyle geldiğini söyleyen Yiğit "Kuşadası'na isteyerek, tercih ederek geldim. Buradaki görevimde benden daha önce görev yapmış arkadaşlarımıza da yaptığı çalışmaları için teşekkür ediyorum. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. Daha önce Van, Karabük, Çankırı, Kayseri, Almanya, Sivas ve Nevşehir'de görev yapan Yiğit en son olarak Sakarya'nın Geyve ilçesinde Müftülük yapmıştı. 55 yaşında olan Rahmi Yiğit evli ve 3 çocuk babasıdır. - AYDIN
Aydın'ın Kuşadası İlçe Müftülüğü'ne, Sakarya'nın Geyve İlçe Müftüsü Rahmi Yiğit atandı. Kuşadası Müftülüğü'ne atanan Rahmi Yiğit ilçeye gelerek yeni görevine bugün itibariyle başladı. Kuşadası'na kendi isteğiyle geldiğini söyleyen Yiğit "Kuşadası'na isteyerek, tercih ederek geldim. Buradaki görevimde benden daha önce görev yapmış arkadaşlarımıza da yaptığı çalışmaları için teşekkür ediyorum. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. Daha önce Van, Karabük, Çankırı, Kayseri, Almanya, Sivas ve Nevşehir'de görev yapan Yiğit en son olarak Sakarya'nın Geyve ilçesinde Müftülük yapmıştı. 55 yaşında olan Rahmi Yiğit evli ve 3 çocuk babasıdır. - AYDIN
Kaynak: İHA
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