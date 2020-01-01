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Kuşadası Kaymakamı Yücel'den Polis Noktalarına Yılbaşı Ziyareti

Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Kuşadası, Güzelçamlı, Davutlar ve çevresinde bulunan polis kontrol noktalarını ziyaret etti, yılbaşında görevli polis memurlarının yeni yılını kutladı.

01.01.2020 07:03 | Son Güncelleme: 01.01.2020 07:08 Kuşadası Kaymakamı Yücel'den Polis Noktalarına Yılbaşı Ziyareti
Kaymakamı Saadettin Yücel, Kuşadası, , ve çevresinde bulunan polis kontrol noktalarını ziyaret etti, yılbaşında görevli polis memurlarının yeni yılını kutladı.

Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel beraberinde Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Karagöz ile birlikte yılbaşı münasebetiyle ilçede asayişi kontrol altında tutan Kuşadası, Güzelçamlı, Davutlar ve çevresinde bulunan polis kontrol noktalarında görev başında bulunan polis memurlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. kontrol noktalarında görev yapan polisler ile sohbet edip çaylarını içen Kaymakam Saadettin Yücel, 2020 yılının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

İlçede yeni yıl dolayısıyla bir takım asayiş önlemlerinin alındığını belirten Yücel, "Güzel ilçemiz ve çevresinde her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve halkımızın güven içerisinde rahat bir yılbaşı gecesi geçirmesi için ben ve mesai arkadaşlarım görev başındayız. Jandarma komutanım ve Emniyet müdürüm ile beraber mesai arkadaşlarımızın yeni yılları kutlamak için bütün noktaları dolaşacağız. Ben buradan tüm halkımızın yeni yıllarını kutlar, sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Güzelçamlı, Davutlar, Kuşadası, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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