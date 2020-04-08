Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kuşadası kıyılarında zehirli ölü denizanaları vurdu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kıyıya ölü denizanaları vurdu.

08.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:44
Kuşadası kıyılarında zehirli ölü denizanaları vurdu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kıyıya ölü denizanaları vurdu. Yetkililer tarafından yapılan incelemede içlerinde 'pergelli' denizanası olarak bilinen türün zehirli olduğu belirlendi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, mor renge sahip olan türün ölüyken bile zehrini koruduğunu belirterek, "Görenler çıplak elle temas etmesin" dedi.

Kuşadası'nda; kıyıya ölü halde vuran birçok denizanası bulundu. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen yetkililer, Yılancı Burnu, Kadınlar Denizi, Sahil Siteleri ve Güzelçamlı kıyılarında rastlanan ölü denizanalarından parça alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemede, içlerinde Latince adı 'Pelagia Noctiluca' olan ve 'pergelli' deniz anası olarak bilinen türün zehirli olduğu tespit edildi.

'SİRKELİ SU İLE YIKAYIN'

Mor renge sahip pergelli denizanasının ölüyken bile zehrini koruduğunu belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu canlıya kesinlikle çıplak elle dokunmayın. Eğer zehir, yüz ve gözle temas ederse canınız çok yanabilir. Bu durumda cildinizi ve gözlerinizi sirkeli suyla bolca yıkayın. Pergelli denizanası gibi canlıların Kuşadası kıyılarında görülmesinin başlıca nedenleri arasında insanların deniz ekosistemine saygı göstermemesi geliyor. Son 1 ayda ilçemizde 8 ölü deniz kaplumbağası bulduk. Deniz kaplumbağaları, denizanalarıyla beslenen canlılar olduğu için sayıları azalmaya başladığında bu tür olaylar yaşanıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sahildeki denizanalarından görüntü

-EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücüü ile röp.

-EKODOSD'un çektiği denizanası görüntüleri

Haber - Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI ( Aydın ),

Kuşadası kıyılarında zehirli ölü denizanaları vurdu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kıyıya ölü denizanaları vurdu. Yetkililer tarafından yapılan incelemede içlerinde 'pergelli' denizanası olarak bilinen türün zehirli olduğu belirlendi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, mor renge sahip olan türün ölüyken bile zehrini koruduğunu belirterek, "Görenler çıplak elle temas etmesin" dedi.

Kuşadası'nda; kıyıya ölü halde vuran birçok denizanası bulundu. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen yetkililer, Yılancı Burnu, Kadınlar Denizi, Sahil Siteleri ve Güzelçamlı kıyılarında rastlanan ölü denizanalarından parça alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemede, içlerinde Latince adı 'Pelagia Noctiluca' olan ve 'pergelli' deniz anası olarak bilinen türün zehirli olduğu tespit edildi.

'SİRKELİ SU İLE YIKAYIN'

Mor renge sahip pergelli denizanasının ölüyken bile zehrini koruduğunu belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu canlıya kesinlikle çıplak elle dokunmayın. Eğer zehir, yüz ve gözle temas ederse canınız çok yanabilir. Bu durumda cildinizi ve gözlerinizi sirkeli suyla bolca yıkayın. Pergelli denizanası gibi canlıların Kuşadası kıyılarında görülmesinin başlıca nedenleri arasında insanların deniz ekosistemine saygı göstermemesi geliyor. Son 1 ayda ilçemizde 8 ölü deniz kaplumbağası bulduk. Deniz kaplumbağaları, denizanalarıyla beslenen canlılar olduğu için sayıları azalmaya başladığında bu tür olaylar yaşanıyor" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kuşadası, Aydın, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kuşadası kıyılarında zehirli ölü denizanaları vurdu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yoğun bakıma alınan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haberler
Yoğun bakıma alınan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü Haberler
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı! Haberler
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı!
Aytaç Yalman’ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti
Bursa’da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi Haberler
Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Karantina ayı Mart’ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Haberler
Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
MHP’li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı Haberler
MHP'li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:24: Sakarya'da 2 yurtta koronavirüs hastaları gözetim altında tutulacak - Haber 17:24: Kuveyt Sağlık Bakanı: "Korona krizi gelecek yıla kadar sürecek" - Haber 17:24: 75 yaşındaki kadın koronavirüsü yenerek alkışlarla taburcu edildi - Haber 17:24: Asker çocuğu iki kardeş harçlıklarını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı - Haber 17:24: Mercedes-Benz'in araç teslimatları ilk çeyrekte yüzde 15 düştü - Haber 16:54: Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:36: Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin 16:03: Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi - Haber 15:49: Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir - Haber 15:32: Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek - Haber