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Kuşadası Körfezi beşik gibi

Kuşadası Körfezi'nde art arda yaşanan depremler paniğe yol açtı.

27.11.2019 09:06 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:11Kuşadası Körfezi beşik gibi
Körfezi'nde art arda yaşanan depremler paniğe yol açtı. Körfezde 12 saat içerisinde 25 deprem meydana geldi. Hissedilen depremler paniğe neden olurken, depremlerin bir çoğu hissedilmedi.

Kuşadası Körfezi'nde art arda yaşanan depremler paniğe yol açtı. 3.0 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez 2,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kuşadası, değişik büyüklüklerde yaşanan depremle 25 kez sallandı.

Ege Denizi'nde 'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 22: 53'de 3.0 büyüklüğündeki depremin ardından 12 saat içerisinde aynı bölgede büyüklükleri 1.7 ile 3.0 arasında değişen 25 deprem meydana geldi. - AYDIN

Kuşadası Körfezi, Kuşadası, Deprem, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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