Kuşadası Körfezi'nde 3.2 Büyüklüğünde Deprem

İZMİR'in Menderes
ilçesi açıklarında, Kuşadası Körfezi
'nde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, bugün saat 16.08'de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan, Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7, 57 kilometre derinliğindeki deprem, İzmir
'in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür
ve Ürkmez
çevresinde hafif hissedildi. - İzmir
Menderes, İzmir, Kuşadası Körfezi, Güncel
Kaynak: DHA