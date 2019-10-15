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Kuşadası Körfezi'nde 4 ayrı operasyonda 91'i çocuk 190 göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi'nde sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği 4 ayrı operasyonda 91'i çocuk, 38'i kadın toplam 190 düzensiz göçmen yakalandı.

15.10.2019 11:08Kuşadası Körfezi'nde 4 ayrı operasyonda 91'i çocuk 190 göçmen yakalandı
Kuşadası Körfezi'nde sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği 4 ayrı operasyonda 91'i çocuk, 38'i kadın toplam 190 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, Kuşadası, Davutlar ve Pamucak açıklarında 03.17, 07.10, 07.20 ve 07.55'te, 4 ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından hareket halindeki 2 lastik bot durdurularak içerisindeki 97 Afganistan, 50 Suriye, 39 Kuveyt, 4 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 97 düzensiz göçmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan düzensiz göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi. - AYDIN

Kuşadası Körfezi, Kuşadası, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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