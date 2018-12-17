Kuşadası Körfezi'nde 4 Günde 218 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kaynak: DHA

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde son 4 günde yasadışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu toplam 218 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından karadan mobil radarlar, havadan helikopter ve uçak, denizden ise botlarla Kuşadası Körfezi'nde yaptığı denetimlerde son 4 günde aralarında 149 çocuk, 63 kadının bulunduğu 218 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan kaçaklardan 141'inin Afganistan, 22'sinin Orta Afrika Cumhuriyeti, 9'unun İran, 14'ünün Irak, 8'inin Suriye, 3'ünün Filistin, 14'ünün Kongo, 7'sini Komor, 2'sinin Somali, 1'inin de Malili olduğu bildirildi. Kaçakların Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalıştıkları öğrenildi. Kaçak göçmenlerin Sahil Güvenlik'teki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.- Aydın