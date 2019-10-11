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Kuşadası Körfezi'nde 40'ı çocuk 81 göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi'nde sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 40'ı çocuk, 19'u kadın toplam 81 kaçak göçmen yakalandı.

11.10.2019 01:14Kuşadası Körfezi'nde 40'ı çocuk 81 göçmen yakalandı
Kuşadası Körfezi'nde sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 40'ı çocuk, 19'u kadın toplam 81 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, Ahmetbeyli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak, içerisindeki 22 Suriye, 2 Filistin ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 25 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı alan sahil güvenlik ekipleri, hareket halindeki lastik botu durdurarak, içerisindeki Suriye uyruklu 56 düzensiz göçmeni gözaltına aldı.

Kuşadası Körfezi'nde iki ayrı operasyonda yakalanan toplam 81 düzensiz göçmen sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alındıktan sonra il göçmen bürosuna teslim edildi. - AYDIN

Kuşadası Körfezi, Kuşadası, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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