18.07.2019 15:24
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Kuşadası Körfezi'nde 9 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi

Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 1'i kadın 9 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 1'i kadın 9 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen biygiye göre, Kuşadası Körfezi'nde görevli sahil güvenlik mobil radarı tarafından, Ahmetbeli açıklarında lastik bir bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak, içerisindeki 8'i Suriye ve 1'i Irak uyruklu toplam 9 kaçak göçmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmen, il göçmen bürosuna teslim edildi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Kuşadası Körfezi, Kuşadası, 3. Sayfa

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